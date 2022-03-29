Ünlü manken sevgilisinin çıplak pozlarını gördü! Yaptıkları dehşete düşürdü: Bu kadın eskort!

Yurtdışında yaşayan Gülden Kaygın, ünlü model Furkan Can Ağca ile 2021 yılında tanıştı. Çiftin arkadaşlıkları kısa süre sonra ilişkiye dönüştü. Kaygın, İsviçre'den sevgilisi ile buluşmak için 28 Ağustos günü İstanbul'a geldi. Beşiktaş'taki ünlü bir otele giden çift burada konakladı.
Sevgilisinin cep telefonunu gizlice alan manken Can Ağca, kız arkadaşının geçmiş yıllarda çektirdiği müstehcen fotoğrafları gördü. Kendisini tuvalete kilitleyerek söz konusu fotoğrafları genç kızın ve kendi ailesine gönderdi.
OTELDE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Çifte yeniden barıştı ve aynı gün ünlü manken Furkan Çan Ağca, genç kadına evlenme teklif etti. Birliktelikleri bu şekilde devam ederken yine iddiaya göre Furkan, düzenlediği ev partisi nedeniyle 80 bin TL ceza almış ve cezayı ödemediği için banka hesaplarına haciz konup hesap kartları ise bloke edilmişti.
Yeniden otele giden çift, yeniden kavga etmeye başladı. Kavga otel görevlileri tarafından fark edildi. Genç kadının çığlıklarını duyan otel görevlileri odaya gelerek duruma müdahale etmek istedi. Genç kadının boynunda yine iddiaya göre boğulma izleri oluşmuştu.
'ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYAYIM'
Bir süre sonra sevgilisinin müstehcen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü manken, 'Bu kadın dolandırıcı, Escort beni dolandırdı' şeklinde fotoğraflar paylaşarak intikam almaya çalıştı.
Genç kadın fotoğraflarını sosyal medyadan silinmesi için ünlü mankenin kardeşine para gönderdi.
Parayı gönderdikten sonra Furkan can Aydın'ın ölüm tehditleri ile baş başa kalan genç kadın şantajla kendisinden para isteyen eski sevgilisi ve kardeşinden şikayetçi oldu.
Kendisine gönderilen mesajlarda öldürülme korkusu yaşadığını söyleyen kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.