Haberler Yaşam Haberleri Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira…
Giriş Tarihi: 6.9.2024 11:57 Son Güncelleme: 6.9.2024 13:02

Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda; üzerlerine dünyaca ünlü markaların etiket ve logolarının basıldığı ve piyasa değeri 54 milyon lira olan beş bin 437 adet taklit ayakkabı, elbise, kemer, ziynet eşyası ve çanta ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; taklit ayakkabı ve çantaların imal edildiği ve "Merdiven Altı" olarak adlandırılan adreslere operasyon düzenledi.

Taklit ve sahte ayakkabı, elbise, kemer, ziynet eşyası ve çanta ele geçirildi. üzerlerine ünlü markaların logolarının basıldığı, imal edilen bu taklit ürünlerin satılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi.

Fatih ve Güngören İlçeleri'nde 4 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Ünlü markaları da mağdur eden 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan beş bin 437 adet taklit ürün ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA