Ünlü markaların replika saatleri yazıcı içinden çıktı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari bir araç içindeki yazıcıların içine gizlenmiş 157 adet kaçak saat ele geçirildi. Saatlerin dünyaca ünlü markalara ait replikalar olduğu ortaya çıktı.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, kentin girişinde kurulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta arama yaptı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
KOM ekipleri, yazıcı içerisine gizlenmiş dünyaca ünlü farklı markalarda ait 157 adet gümrük kaçağı saat ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Hayrullah T. (38) ifadesinde, kutuların içinde yazıcı olduğunu zannettiğini, saatlerden haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrullah T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.