Haberler Yaşam Haberleri Ünlü model Aneesa Saddique hakkında merak edilenleri anlattı
Giriş Tarihi: 2.8.2021 11:09 Son Güncelleme: 2.12.2021 13:06

Ünlü model Aneesa Saddique hakkında merak edilenleri anlattı

Ünlü model Aneesa Saddique hakkında merak edilenleri anlattı

Güzel bir yüze sahip olmanın ötesinde model, öğretmen ve masaj öğreticisi olarak da bilinen Aneesa Saddique , kendisine dair bilinmeyenleri aktardı.

Pattisa lakabının kendisini son derece rahatsız ettiğini açıklayan Aneesa Saddique , en tuhaf alışkanlığının ise göz bandı ile uyumak olduğunu belirtti. Favori filmini Defter olarak açıklayan Aneesa Saddique , "Kalbim Devam Edecek" şarkısının ise hayatı için iyi bir tema şarkısı olacağını ifade etti.

Başarı ile sürdürdüğü modelliğin ve makyaj sanatının yanında geçmişte yine başarı ile devam ettirdiği öğretmenliğe atıf yapan Aneesa Saddique , "Eğer başarılı olacağıma inansaydım, avukatlık yapmayı da isterdim" dedi. Yakalanmadan suç işleyebilen bir yapıya sahip olabilseydi işleyeceği suçun "çalmak" olacağını ifade eden Aneesa, "Eğer bir mucit olsaydım, görünmezliği icat etmek isterdim" dedi. Beyazın kendisini en iyi tanımlayan renk olduğunu sözlerine ekleyen Aneesa, geçmişte 80'li yılların kendisini en büyüleyen zaman dilimi olduğunu söyledi.

Çok güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini de ifade eden Aneesa Saddique , bu sebeple hayatının değiştirmeyi düşünmeyeceği tek zaman diliminin çocukluğu olabileceğini belirtti. Batıl inancının çok fazla olduğunu ayrıca büyüye de inandığını beyan eden Aneesa Saddique, kendisi için hayatta önemli olan üç şeyi şu şekilde sıraladı: İyi kalpli olmak, güvenilir olmak ve profesyonel davranmak.

Kendisinin bu gün için iyi bir model olarak tanındığını belirten Aneesa Saddique, "Aslında ben daha çok iyi bir insan olarak tanınmak istiyorum." dedi. Yaşamı boyunca pek çok şey öğrendiğini ve pek çok tecrübe edindiğini söyleyen Aneesa, "Ama içlerinde benim için en değerli olan bilgi Dürüst olmak seni uzaklara götürür oldu. Hayatım boyunca dürüst olmaya çabaladım." dedi. Kendisi hakkında sorulan sorulardan cevap verme hususunda en zorlandığı sorunun "Niçin hala bekârsın?" sorusu olduğunu açıklayan Aneesa Saddique , yapı olarak çok duygusal bir insan olduğunu bu sebeple elinde olmasa bile sık sık ağladığını söyledi. Sabah mı akşam mı? Sorusuna "sadece gece" diye cevap veren ünlü model, kariyerini tek kelime ile "büyüyen" olarak açıkladı. Ünlü olmanın bir bedeli olduğunu açıklayan ünlü model bu güne değin hakkında birçok dedikodu çıkarıldığını ama içlerinden kendisi hakkında duyduğu en tuhaf dedikodunun ise çok fazla estetik operasyon geçirdiği dedikodusu olduğunu söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi ! Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika: Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..."
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı! Yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
SON DAKİKA HABERİ: Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu! İşte Nureddin Nebati'nin ilk mesajı...
SON DAKİKA: Deva Partili Metin Gürcan, Libya ve Doğu Akdeniz bilgilerini sattı
Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin yarısı bembeyaz
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş asgari ücret açıklaması
Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü model Aneesa Saddique hakkında merak edilenleri anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA