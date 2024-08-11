Ünlü motosikletçi kaza kurbanı!

Korkunç kaza 10 Ağustos tarihinde Antalya Korkuteli yolu Yazır Mevkii'nde meydana geldi. Bir aracın kendisin sıkıştırması sonucu Okan Asar'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Motor hurdaya dönerken Okan Asar farlık yere fırladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Okan Asar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kaza ile ilgili bir sürücüyü gözaltına aldı. Kaza yı öğrenen Okan Asar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

HERKESİ AĞLATTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve motosikletçi Okan Asar'ın ölümü tüm Antalya'yı yasa boğdu. Motosikletçi arkadaşları önce olanlara inanmak istemedi. Yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Kız kardeşi, "Anneme hafta sonu sürprizi yapmaya gidiyordu. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" diyerek gözyaşı döktü. Asar'ın cenazesi Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa veridi. Okan Asar 29 Temmuz tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)'nun Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları'nda yarışan arkadaşlarına moral vermişti.