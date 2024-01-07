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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Ünlü muhallebicide gizli kayıt skandalı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü muhallebicide gizli kayıt skandalı
Türkiye genelinde şubeleri bulunan muhallebici zincirinin Bahçelievler şubesinde çalışan Tekin K., 6 Nisan'da işyerinde geçirdiği kaza nedeniyle iş görmezlik raporu aldı. Şirket müdürü Sümmani K. ise herhangi bir iş kazası olmadığını ileri sürerek Tekin K.'yı işten çıkardı. Haksız yere işten çıkarıldığını savunan Tekin K. iş mahkemesine başvurdu. Sümmani K. yargılama sırasında dosyaya kamera kayıtlarını sundu. Kayıtları izleyen Tekin K. ve çalışma arkadaşları şoke oldu. Çalışanlar bilmedikleri bir kameranın soyunma odasında gizlice kayıt aldığını öğrendi.



'GÖRÜNTÜLERİMİZ ELİNDE'
Özel görüntüleri gizlice kaydederek mahkemeye delil şeklinde sunan Sümmani K.'dan şikâyetçi olan Tekin K., gizli kameradan iş mahkemesine sunulan görüntülerle haberdar olduğunu belirtti. Tekin K. şikâyet dilekçesinde mahkemeye işyerinde bulunan diğer 22 kameradan hiçbir görüntü sunulmadığını, aksine gizli kayıt yapan kameranın görüntülerinin sunulduğunu ifade etti. Sümmani K.'nın soyunma odasını kaydederek tüm personeli dikizlediğini ve elinde çıplak görüntülerinin bulunduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sümmani K. hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Ünlü muhallebicide gizli kayıt skandalı
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