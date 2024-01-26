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Giriş Tarihi: 26.1.2024

Ünlü olma hayali parasından etti

65 yaşındaki Recep C. oyuncu olma hayaliyle internette bulduğu ajansa ‘Oyuncu olmak istiyorum’ şeklinde mesaj attı. Birkaç gün sonra Recep C.’yi arayan ajans yetkilisi “Bizi 7-8 kez aramışsınız. 1850 lira borcunuz var” dedi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü olma hayali parasından etti
İnternet arama motoru kurbanlarına bir yenisi daha eklendi. Beykoz'da yaşayan Recep C. (65) yıllardır oyuncu olmak istiyordu. İddiaya göre hayalinin peşinden giden adam, internette oyunculuk ajanslarını araştırmaya başladı. Recep C., herhangi bir oyunculuk ajansına başvurmak için internet sitesinde bir telefon numarası keşfetti. Bulduğu numaraya 20 Aralık 2021 günü "Oyuncu olmak istiyorum" şeklinde mesaj attı. Adam, birkaç gün sonra gelen aramayla ise hayatının şokunu yaşadı. Ajansın sözde yetkilisi olan kadın, "Bizi 7-8 kez aramışsınız. Sizin bize 1850 lira borcunuz var. İlk 400 lirayı ödeyin, bu hesap kapansın. Bu masrafı 5 dakika içinde ödemeniz gerekiyor" dedi.



Sözleriyle mağduru korku ve paniğe sevk eden kadın, parayı telefona gönderdikleri hesap numarasına atmasını istedi. Parayı alan kadın bununla da yetinmedi ve bu kez de, "1450 lira ödemeniz gerekiyor. Siz parayı gönderin, biz 15 dakika içerisinde iadesini yaparız" şeklinde konuştu. Bu parayı da hesaba yatıran Recep C., son olarak "Dosya parası olarak 3 bin lira daha vereceksiniz" bahanesiyle aranınca dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu. Konuya ilişkin ifade veren Aymelek D., Recep C.'yi arayarak çeşitli bahanelerle para istediğine dair tüm suçlamaları reddetti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, şüphelinin borcu olduğunu iddia ederek müştekiyi kandırdığı ve toplamda 1850 lira menfaat temin ettiğini belirterek şüpheli Aymelek D'.nin (24) "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Ünlü olma hayali parasından etti
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