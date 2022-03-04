Ünlü otelin 7. katından düşerek ölmüştü... Yüzünde tırnak izleri olan kocası tutuklandı

Almanya Hamburg'ta yaştan gurbetçi Özgür A.(41) ve eşi Ebru C. (42) geçtiğimiz hafta Istanbul'a hem gezmek hem de alışveriş yapmak İçin geldi. İnşaat ve gıda firması sahibi çiftin birde 20 yaşlarında 2 çocukları vardı. Çift 25 Şubat günü Ortaköy'deki ünlü otelin 7. katında Boğaz manzaralı bir oda tuttu. Akşam saatlerinde otelin yakınındaki bir gece kulübüne giden çift burada eğlenirken aralarında tartışma çıktı. Tartışarak otele gelen çift, odalarına çıktı. Saat 01.10 sıralarında da Ebru C, aşağı düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
"TERASTAN ÇATIYA ÇIKMAYA ÇALIŞTI İNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ"
Otele gelen polis, yüzünde tırnak izleri, çizikler ve yaralar olan Özgür A'yı gözaltına aldı. Otel görevlileri de çiftin lobide tartıştıklarını gördüklerini söyledi. Polis kamera görüntülerini inceledi. Özgür A'nın eşiyle sokakta hararetli bir şekilde tartıştıkları görüntülerin yanı sıra eşini zorla otel odasına soktuğu görüntülere ulaşıldı.
Özgür A., ifadesinde, "Otele yakın bir yerde alkol alarak eğlendik. İlerleyen saatlerde eşim alkolün de etkisiyle barda taşkınlık yaptı. Bu nedenle saat 01.00 gibi otele döndük. Odaya girdiğimizde eşim hava almak için odanın terasına çıktı. Bir süre sonra terasa baktığımda eşimi göremedim. Kontrol etmek için terasa çıktığımda eşimi otelin çatısına çıkarken gördüm. Çatıdan indirmeye çalıştığımda aşağı düştü." dedi.
'15 SANİYE SONRA TERASTA BİR ERKEK VARDI'
Polis, çiftin kaldığı otel odasının yanındaki odada kalan bir kişinin de ifadesini aldı. Tanık olarak ifadesi alınan bu kişi, herhangi bir ses veya gürültü duymadığını söyledi. Otelin aşağısında bulunan başka bir tanık ise, "Kadın düştüğünde teras kısmında kimse yoktu.
Yaklaşık 15 saniye sonra teras kısmında beyaz gömlekli bir erkeğin aşağı baktığını gördüm." dedi. Özgür A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro AMirliğindeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şüpheli Özgür A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür A'nın yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edilmişti.
Eşiyle tartıştı, 7. kattan düştü! Ortaköy’de otelden düşerek ölen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video