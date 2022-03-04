Ünlü otelin 7. katından düşerek ölmüştü... Yüzünde tırnak izleri olan kocası tutuklandı

Almanya Hamburg'ta yaştan gurbetçi Özgür A.(41) ve eşi Ebru C. (42) geçtiğimiz hafta Istanbul'a hem gezmek hem de alışveriş yapmak İçin geldi. İnşaat ve gıda firması sahibi çiftin birde 20 yaşlarında 2 çocukları vardı. Çift 25 Şubat günü Ortaköy'deki ünlü otelin 7. katında Boğaz manzaralı bir oda tuttu. Akşam saatlerinde otelin yakınındaki bir gece kulübüne giden çift burada eğlenirken aralarında tartışma çıktı. Tartışarak otele gelen çift, odalarına çıktı. Saat 01.10 sıralarında da Ebru C, aşağı düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.