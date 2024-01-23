Haberler Yaşam Haberleri Ünlü otelin üst düzey yöneticilerine zarar cezası! Bedelsiz düğünler, oda tahsisleri, rakip firmaya mail..
Giriş Tarihi: 23.1.2024 12:59

Ünlü otelin üst düzey yöneticilerine zarar cezası! Bedelsiz düğünler, oda tahsisleri, rakip firmaya mail..

Fahiş fiyatlı faturalar, teklif almadan yapılan alışverişler ve ticari sırların başka zincir otellerle paylaşılmasıyla ünlü oteli zarara uğratan dönemin CEO ve müdürü hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. Sanıklar "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "ticari sır niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçlarından 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis ve 180'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ünlü otelin üst düzey yöneticilerine zarar cezası! Bedelsiz düğünler, oda tahsisleri, rakip firmaya mail..

Dedeman Oteller Grubu'nda uzun süre CEO olan Emrullah Akçakaya ve müdürlük yapan Tunay Erdal hakkında zincir otelleri zarara uğrattıkları gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

BEDELSİZ DÜĞÜNLER, ODA TAHSİSLERİ, RAKİP FİRMAYA MAİL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, oteldeki usulsüzlükler 2018-2019 yılları arasında gerçekleşti. CEO Emrullah Akçakaya, müdür Tunay Erdal'ın düğünü zincir otelde bedelsiz şekilde düzenledi. Otel yöneticilerine sağlanan kartları kızına tahsis etti. Levent şubesinde bir odanın servis dışı olduğunu söyleyerek kendisine tahsisini sağladı. Aynı zamanda şirkete ait verilerin bulunduğu doneyi e-mail yoluyla rakip firmaların e-mail kullanıcılarına gönderdi.

13'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Müdür Tunay Erdal ise şirkete ekipman alacakken hiç fiyat araştırması yapmadı. Bir şirketten 200 adet 200 adet saç kurutma cihazını piyasa fiyatının üzerinde satın aldı. Kendi düğün organizasyonunda ise dost ve akrabalarını otelde konaklattı. Otelin yangın merdiveninin yapımı ile bilgileri eşi ile paylaştı. CEO ve müdür hakkında "Hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma", "ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Daha sonra otele mal ve hizmet temin eden ancak bu yolla oteli zarara uğratan 2 kişiye daha dava açıldı.

MAHKEMEDEN CEZA KARARI

Mahkeme, sanıklar Emrullah Akçakaya ve Tunay Erdal'ın "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "ticari sır niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçlarından toplam 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis ve 180'er lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamalarını dikkate alan mahkeme, cezalarını erteledi. Otele hizmet sağlayan 2 sanığın ise beraatlarına karar verildi.

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