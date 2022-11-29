Ünlü oyuncu Güzin Çorağan Gömeç’te toprağa verildi... Sanat dünyasından tek bir isim bile cenazede yoktu

Çorağan'ın bir gün önce mantar yediği için fenalaşması nedeniyle şüpheli ölüm teşhisiyle savcılıkça gönderildiği Bursa Adli Tıp Kurumu Morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi Gömeç'in kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı.
Eşiyle ile birlikte yaşadığı Dursunlu Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan için Dursunlu Camii'nde tören düzenlendi.
79 yaşında hayata veda eden Çorağan'ın cenazesine ailesi, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin, sevenleri ve arkadaşları katılırken, ünlü oyuncunun cenazesinde sanat dünyasından bir tane bile dostunun katılmayışı dikkat çekti.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Çorağan, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Dursunlu Mezarlığında defnedildi.
Yaklaşık 9 yıl önce felç olduğu ve yatağa bağımlı kaldığı öğrenilen Güzin Çorağan'ın çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bizimkiler dizisinde 'Almancı Davut'un eşi Ulrike (Ulviye) rolüyle ve "Dunkof yok Davut" repliğiyle hafızalara kazınan oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurmuştu.
GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİ?
1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başlayan Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde rol alan oyuncu, aynı zamanda ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi.
Oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.