Ünlü oyuncu Güzin Çorağan Gömeç’te toprağa verildi... Sanat dünyasından tek bir isim bile cenazede yoktu

Eşiyle ile birlikte yaşadığı Dursunlu Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan için Dursunlu Camii'nde tören düzenlendi.

79 yaşında hayata veda eden Çorağan'ın cenazesine ailesi, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin, sevenleri ve arkadaşları katılırken, ünlü oyuncunun cenazesinde sanat dünyasından bir tane bile dostunun katılmayışı dikkat çekti.