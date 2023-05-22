Haberler Yaşam Haberleri Ünlü oyuncudan savcılığa tüfek başvurusu! 'Ruhsatıyla birlikte kayboldu'
Giriş Tarihi: 22.5.2023 10:09 Son Güncelleme: 22.5.2023 10:13

Ünlü oyuncudan savcılığa tüfek başvurusu! 'Ruhsatıyla birlikte kayboldu'

Bir dizide yönetmenlik koltuğunda oturan ve bir süre dizi içerisinde oyuncu olarak bulunan Ali Can Gebeş ikamet değişikliği sırasında babasından yadigâr kalan tüfeğini ruhsatıyla beraber kaybettiğini belirterek savcılığa ihbarda bulundu. Ünlü oyuncu tüfeğin bulunması halinde kendisine iade edilmesini talep etti.

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Ünlü oyuncudan savcılığa tüfek başvurusu! ’Ruhsatıyla birlikte kayboldu’

Bir dizide yönetmenlik koltuğunda oturan ve bir süre dizi içerisinde oyuncu olarak bulunan Ali Can Gebeş ikamet değişikliği sırasında babasından yadigâr kalan tüfeğini ruhsatıyla beraber kaybettiğini belirterek savcılığa ihbarda bulundu. Olay 15 Şubat tarihinde meydana geldi. 63 yaşındaki usta oyuncu babasına ait ruhsatlı tüfeği ikametinde bulamadı.

BABA YADİGÂRI TÜFEĞİM KAYBOLDU

Karakola giderek ihbarda bulunan Ali Can Gebeş ifadesinde Sarıyer'de ikamet ettiğini ve bugüne kadar 5 kez ikametini değiştirdiğini bu nedenle eşya taşıma sırasında tüfeğin kaybolmuş olabileceğini söyledi. Tüfekle birlikte ruhsatında kaybolduğunu söyleyen Gebeş, tüfeği kendisine gelen tebliğ sonrası kaybettiğini ifade etti.

TÜFEĞİMİ BULURSANIZ GERİ VERİN

Karakola bilgi verme amacının herhangi bir suç duyurusu yapmak için olmadığını söyleyen oyuncu ve yönetmen kimseden şikâyetçi olmadığını ancak tüfeğin bulunması durumunda tarafına iade edilmesini talep etti.

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Ünlü oyuncudan savcılığa tüfek başvurusu! 'Ruhsatıyla birlikte kayboldu'
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