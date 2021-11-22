Ünlü pırlantıcıyı çalışanı soydu!

43 yaşındaki Özgü P., pırlanta satışı yapan ünlü bir firmada çalışıyordu. Ünlü firmanın Bölge sorumluğunu yapan genç adam, yaklaşık 2 yıl boyunca görevini ifa etti. Firma geçtiğimiz günlerde muhasebe hesaplarında inceleme yaptı. İncelemelerde Adana bölgesindeki müşteri kuyum işçiliği ve muhasebesinde büyük bir miktar açık olduğunu belirledi. Belirleme sonrası kontrol ve karşılaştırmalara göre altın hesap bakiyelerinde toplamda 11,126 gr has altın, pırlanta hesap ve bakiyelerinde ise 151 bin 754 dolar bakiye açığının oluştuğu ortaya çıktı. Kuyum firması hazırlanan rapor sonrası savcılığa durumu ihbar etti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



ÜNLÜ PIRLANTICIYI ÇALIŞANI SOYDU



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan genç adamın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Genç adam, şirkete karşı kusurlu hakaretleri olabileceğini belirterek, söz konusu iddiaları kabul etmedi. Şirketin eksik tespitleri nedeniyle böyle bir şikayette bulunduğunu, kendi zimmetine para veya altın geçirmediğini beyan etti. Özgü P., ifadesi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÇALIŞANA DAVA



Savcılıkça Özgü P.'nin çalıştığı süre içerisinde değişik tarihlerde pırlanta ve çeşitli mücevherlerin yokluğu nedeniyle şirketi toplamda 2 milyon 163 bin lira şirketi zarara uğrattığı belirlendi. Yürütülen soruşturma sonunda bölge sorumlusu hakkında, 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, birçok kuyumcu işyerindeki kayıtların şirket ile uyumsuz olduğu, aradaki farkın da açıklanamadığı belirtilmiş olup bu olayda dükkânların bulunduğu illerin bölge müdürü ve sorumlusu olan genç adamın bu zimmette sorumlu olduğu kaydedildi. 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen Özgü P., Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.