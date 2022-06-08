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Giriş Tarihi: 9.6.2022

Ünlü profesörden dolandırıcılara darbe

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ünlü profesörden dolandırıcılara darbe
Dolandırıcıların radarına bu kez hastalığına şifa arayan insanlar takıldı. Prostat sorunlarını çözeceklerini vaat eden dolandırıcılar, ünlü Profesör İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun adını kullandı. Olay geçen martta İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren bir pazarlama şirketinin, insanları aramasıyla başladı. Prof. Dr. Saraçoğlu'nun firmasıymış gibi vatandaşları arayan şirketin yetkilileri, şişesi 200 liradan Türkiye'nin dört bir yanına prostata çare olduğunu öne sürdükleri bitkisel ilacın satışını yaptı. Kendisine gelen ihbarlar üzerine öğrendiği olayın ardından ilgili şirketi arayıp siparişte bulunan ünlü profesör, prostata çare bulduğu öne sürülen ilaç ile şirketteki, "Doktor Saraçoğlu'nun merkezi" çağrı merkezindeki konuşmaların bulunduğu ses kayıtlarıyla savcılığın yolunu tuttu. Şüphelilerin "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

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Ünlü profesörden dolandırıcılara darbe
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