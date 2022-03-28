Haberler Yaşam Haberleri Ünlü psikolog danışanını taciz etti iddiası! "Online terapide cinsel içerikli mesaj gönderdi"
Giriş Tarihi: 28.3.2022 13:12 Son Güncelleme: 28.3.2022 13:20

Ünlü psikolog danışanını taciz etti iddiası! "Online terapide cinsel içerikli mesaj gönderdi"

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü psikolog danışanını taciz etti iddiası! Online terapide cinsel içerikli mesaj gönderdi

31 yaşındaki üniversite öğrencisi, ünlü psikolog Mustafa Ö. ile arasındaki online terapiler sırasında taciz edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ünlü doktor genç kızla aralarında sadece hasta-danışan ilişkisi olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetti. Savcılık ünlü doktorun, genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle olayla ilgili dava açtı.

İstanbul'da özel bir üniversitede anestezi eğitimi alan 31 yaşındaki Hatice B., 2017 yılından beri ünlü doktor Mustafa Ö.'den psikolojik destek alıyordu. Covid-19 nedeniyle yıllar süren tedaviler, internet üzerinden görüşmelere dönüştü. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Mustafa Ö., online terapi sırasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve konuşmalar yapmaya başladı. Mesajlardan rahatsız olan anestezi öğrencisi, doktora tepki gösterdiğinde ise iddiaya göre ünlü psikolog genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kadın, Mustafa Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ünlü doktorun ifadesine başvuruldu. Ünlü doktor, Bir arkadaşı aracılığıyla Hatice isimli şahısla tanıştığını, Hatice'nin doktor olmak istediğini öğrenmesi üzerine sosyal medyadan görüşmeye başladıklarını ardından bu görüşmenin hasta doktor ilişkisine döndüğünü anlattı. Sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinın bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını soyleyen ünlü psikolog kimseyi taciz etmediğini iddia etti.

CİNSEL TACİZ DAVASI

Savcılığa yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık ünlü doktorun hastası olan genç kadına cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle cinsel taciz suçundan dava açtı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Ünlü psikolog danışanını taciz etti iddiası! "Online terapide cinsel içerikli mesaj gönderdi"
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