Ünlü rapçinin ölümüne arkadaşının ilgisizliği dikkat çekti

Ünlü rapçi Berk Bayındır, 25 Nisan gecesi kaldığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalarda polisin, bipolar bozukluk hastalığı da olduğu belirtilen Berk Bayındır'ın intihar ettiği belirlenmişti. Ünlü rapçinin ölümü sonrası iddiaya göre yakın arkadaşı ünlü rapçi Server Uraz, arkadaşının cenazesi sırasında ilgisiz kaldı.

ÖLÜM MESAJLARI

Berk Bayındır'ın ağabeyi Bahadır Bayındır, Uraz'ın bu tutumundan rahatsız oldu. Ölen karşdeşinin en yakın arkadaşının böyle bir duruma ilgisiz kalmasına kızan Bayındır, kardeşinin ölümünden keyif aldığını ileri sürdüğü rapçiye mesajlar gönderdi. Ölümle tehdit ettiği rapçi Uraz'a bir de hakaret mesajları atan Bayındır, günlerce ünlü rapçiye mesaj attı.

Aldığı tehdit ve hakaret mesajlarına daha fazla dayanamayan Server Uraz, en yakın arkadaşının abisi Bahadır Bayındır'dan şikayetçi oldu. Mesajları delil olarak sunan rapçinin ölümü sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bayındır, kardeşinin ölümü nedeniyle travma yaşadığını attığı mesajlardan pişman olduğunu söyleyerek, Uraz'dan özür diledi. Uraz, özür sonrası Bayındır hakkındaki şikayetinden vazgeçti.