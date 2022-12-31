Haberler Yaşam Haberleri Ünlü rapçinin ölümüne arkadaşının ilgisizliği dikkat çekti
Giriş Tarihi: 31.12.2022 15:47 Son Güncelleme: 31.12.2022 16:33

Ünlü rapçinin ölümüne arkadaşının ilgisizliği dikkat çekti

Kaldığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü rapçi Berk Bayındır’ın ölümü sonrası en yakın arkadaşı ünlü rapçi Server Uraz, cenazede ilgisiz kaldı. Berk Bayındır’ın ağabeyi kardeşinin ölümüne yeterince ilgi göstermeyen Uraz’a tehdit ve hakaret mesajları attı. Uraz şikayetçi olunca, ağabey özür diledi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü rapçinin ölümüne arkadaşının ilgisizliği dikkat çekti

Ünlü rapçi Berk Bayındır, 25 Nisan gecesi kaldığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalarda polisin, bipolar bozukluk hastalığı da olduğu belirtilen Berk Bayındır'ın intihar ettiği belirlenmişti. Ünlü rapçinin ölümü sonrası iddiaya göre yakın arkadaşı ünlü rapçi Server Uraz, arkadaşının cenazesi sırasında ilgisiz kaldı.

ÖLÜM MESAJLARI

Berk Bayındır'ın ağabeyi Bahadır Bayındır, Uraz'ın bu tutumundan rahatsız oldu. Ölen karşdeşinin en yakın arkadaşının böyle bir duruma ilgisiz kalmasına kızan Bayındır, kardeşinin ölümünden keyif aldığını ileri sürdüğü rapçiye mesajlar gönderdi. Ölümle tehdit ettiği rapçi Uraz'a bir de hakaret mesajları atan Bayındır, günlerce ünlü rapçiye mesaj attı.

Aldığı tehdit ve hakaret mesajlarına daha fazla dayanamayan Server Uraz, en yakın arkadaşının abisi Bahadır Bayındır'dan şikayetçi oldu. Mesajları delil olarak sunan rapçinin ölümü sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bayındır, kardeşinin ölümü nedeniyle travma yaşadığını attığı mesajlardan pişman olduğunu söyleyerek, Uraz'dan özür diledi. Uraz, özür sonrası Bayındır hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş vurularak öldürülmüştü! Valilikten flaş açıklama: Gözaltına alındılar
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Muzırlıkta Netflix’i aratmayan yobaz
Aydın'daki tüp faciasında ölü sayısı 7 ölü, 1 ağır yaralı! Anne ile kızın son anları yürekleri dağladı...
Yılbaşı diye üzülmeyiniz
Üçlü salgına karşı 7 bitki ve vitamin
Terzi Mustafa'nın ölüm masası! Sahte alkol masası ölüm zincirine döndü
Baba evinde helallik alındı! Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü rapçinin ölümüne arkadaşının ilgisizliği dikkat çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA