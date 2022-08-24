Ünlü Ressam Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ünlü ressamlarından 95 yaşındaki Prof. Dr. Adnan Çoker, için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde Adnan Çoker'in kızı Müge Denli ile eşi Asuman Çoker ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Çoker Ailesi fertlerinin yanı sıra Adnan Çoker'in yetiştirdiği öğrenciler, üniversitelerden akademisyenler ve sevenleri katıldı.





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Namaz öncesinde Adnan Çoker için helallik alındı. İkinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Adnan Çoker'in Türk bayrağına sarılı bulunan tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Araca konulan Adnan Çoker'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.