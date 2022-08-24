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Giriş Tarihi: 24.8.2022 18:04 Son Güncelleme: 24.8.2022 18:10

Ünlü Ressam Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da hayatını kaybeden Türkiye’nin ünlü ressamlarından 95 yaşındaki Prof. Dr. Adnan Çoker, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ünlü Ressam Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ünlü ressamlarından 95 yaşındaki Prof. Dr. Adnan Çoker, için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde Adnan Çoker'in kızı Müge Denli ile eşi Asuman Çoker ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Çoker Ailesi fertlerinin yanı sıra Adnan Çoker'in yetiştirdiği öğrenciler, üniversitelerden akademisyenler ve sevenleri katıldı.



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Namaz öncesinde Adnan Çoker için helallik alındı. İkinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Adnan Çoker'in Türk bayrağına sarılı bulunan tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Araca konulan Adnan Çoker'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ünlü Ressam Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı
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