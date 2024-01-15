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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Ünlü ressamdan üvey anneye ‘tehdit’ suçlaması

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü ressamdan üvey anneye ‘tehdit’ suçlaması
Ünlü ressam Viron Erol Vert, babası Doç. Dr. Basil Kamil Vert'in 2. eşinin kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ressam Vert, babasını, yeni eşi İpek Vert ile mutlu olmadığı gerekçesiyle Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan evine taşıdı. Bu durumdan rahatsız olan İpek Vert ise eşinin götürülmesini kabullenemedi. Ressam Vert'e mesaj atan üvey anne, "Bundan sonra başlıyor her şey, seninle farklı konuşacağız bundan sonra. Tek kelimeyle adisin, amcaların özel durumunu biliyor mu?" şeklinde mesajlar gönderdi. Üvey annesinin kendisini ses kaydı veya yazılı mesajla tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Ressam Vert, şikâyet dilekçesinde üvey annesinin babasına eziyet ettiğini, kendisinin de 90 yaşındaki babasına bakmak için Almanya'dan gelerek babasını Antalya'ya taşıdığını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren İpek Vert, tehdit mesajlarını attığını kabul etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İpek Vert hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Ünlü ressamdan üvey anneye ‘tehdit’ suçlaması
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