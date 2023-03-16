Ünlü rock grubunun üyesini öldüresiye döven sanığın 13 yıl hapsi istendi

2.DERECE HAYATI TEHLİKE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'Kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, tartışma sırasında Dudarık ve çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz'un, Korkmaz ve arkadaşından özür dilediği ancak ayağına basılan kadının ısrarla tepki göstermeye devam ettiği kaydedildi. Korkmaz'ın önce Oğuz'un yüzüne sonra da dışarıda bekleyen Dudarık'a yumruk attığı, yere düştükten sonra da 4 kez daha yumrukladığı, Dudarık'ın 2. derece hayati tehlike geçirdiği ifade edildi. Hazırlanan iddianame Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.