Ünlü rock grubunun üyesini öldüresiye döven sanığın 13 yıl hapsi istendi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında geçtiğimiz yıl 14 Aralık'ta meydana gelen olayda, konser veren, rock müzik grubu Pizz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Dans sırasında Durdarık'ın, kız arkadaşının ayağına bastığını iddia eden Bilge Kaan Korkmaz tepki gösterdi.
Bilge Kaan Korkmaz, mekandan çıkan Durdarık'a bu kez yumrukla saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, Korkmaz tarafından darp edilmeye devam etti. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden ve gözaltına alınan Bilge Kaan Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
2.DERECE HAYATI TEHLİKE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'Kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, tartışma sırasında Dudarık ve çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz'un, Korkmaz ve arkadaşından özür dilediği ancak ayağına basılan kadının ısrarla tepki göstermeye devam ettiği kaydedildi. Korkmaz'ın önce Oğuz'un yüzüne sonra da dışarıda bekleyen Dudarık'a yumruk attığı, yere düştükten sonra da 4 kez daha yumrukladığı, Dudarık'ın 2. derece hayati tehlike geçirdiği ifade edildi. Hazırlanan iddianame Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.