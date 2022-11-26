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Giriş Tarihi: 26.11.2022 22:17 Son Güncelleme: 26.11.2022 22:18

Ünlü saç ekim uzmanı Adem Köse'ye anlamlı ödül

5. Türkiye Altın Marka Ödülleri için yapılan halk oylamasında, World Of The Hair’e 'Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi' ödülü verildi.

Ünlü saç ekim uzmanı Adem Köse’ye anlamlı ödül

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'nde sağlık ve saç ekim sektörünün yıldızları da unutulmadı. Sektör temsilcileri yaptıkları yatırım, sağladıkları istihdam ve ihracat başarılarıyla sektöre ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyorlar.

World Of The Hair ve Egali klinik Yönetim Kurulu başkanı Adem Köse marka adına ödülü alan isim oldu.

Türkiye Lider Altın Marka Ödülleri Töreni'nde ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden Ünlü Saç Ekim uzmanı Adem Köse "Egali klinik olarak bizleri bu ödüle layık gören dostlarımıza, herkese teşekkür ediyorum" dedi. Sözlerine devam eden Köse, "Sektörün zorluklarına rağmen gece, gündüz demeden bir çok ülkede bayrağımızı dalgalandırmak için fedakârca çalışan bütün emekçiler ve ekibim adına alıyorum" sözlerini kullandı.

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Ünlü saç ekim uzmanı Adem Köse'ye anlamlı ödül
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