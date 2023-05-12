Haberler Yaşam Haberleri Ünlü sanatçı Alişan'dan Başkan Erdoğan paylaşımı: Değerini bil!
Giriş Tarihi: 12.5.2023 01:57 Son Güncelleme: 12.5.2023 02:00

Ünlü sanatçı Alişan'dan Başkan Erdoğan paylaşımı: Değerini bil!

Ünlü Sanatçı Alişan, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın haklarına vurgu yaptığı bir konuşmasını paylaşarak "Değerini Bil" notunu düştü.

Ünlü sanatçı Alişan’dan Başkan Erdoğan paylaşımı: Değerini bil!

Ünlü Sanatçı Alişan, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında bulundu. Alişan, Başkan Erdoğan'ın kadın haklarına vurgu yaptığı bir konuşmasını takipçileri ile paylaşarak, 'Değerini Bil' notunu düştü.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, "Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınlarımız yanında bölgemizden, dostlarımızdan başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz." ifadelerine yer veriyor.

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Ünlü sanatçı Alişan'dan Başkan Erdoğan paylaşımı: Değerini bil!
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