Ünlü sanatçının anne ve babası yangın kurbanı

Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada, dün sabaha karşı yangın çıktı. Köye uzak bir bölgede olan evin yandığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederek 2 saatte söndürdü.Ancak, yangın sırasında 2'nci katta oldukları belirlenen emekli astsubay Yücel Aktaş (86) ile emekli memur Nesrin Aktaş (83) çiftinin dumandan zehirlenip, öldükleri tespit edildi. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni, ekiplerin detaylı incelemesinden sonra belirlenecek. Yangında uykularında yakalanan yaşlı çiftin, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi olduğu bildirildi. Aktaş çiftin cenazeleri, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.