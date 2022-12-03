Ünlü şarkıcıya dolandırıcılık davası

Ünlü şarkıcı Ozan Koçer, geçtiğimiz yıl Almanya'da bir konser verdi. Konser sonrası Koçer, menajeri aracılığıyla Köln'de restoran işletmecisi olan 48 yaşındaki Özlem Çelik'le tanıştı. İddiaya göre, albüm çıkarmak üzere olan Koçer, yeni bir sponsor arayışında olduğunu bu işte çok büyük paralar olduğunu söyledi. Çelik, karlı bir iş yapacağını düşünerek Koçer'e 440 bin euro para verdi. Para sonrası Koçer tarafından başlanacağı söylenen albüm hazırlığı bir türlü başlayamıyor ve genç kadın çeşitli bahanelerle oyalanıyordu. Çelik, geçtiğimiz günlerde genç şarkıcıdan paraları geri istediğinde ise, iddiaya göre Koçer, genç kadının restoranın reklamını verdiğini ve bu sayede tanındığının söyleyerek, paraları iade etmek istemedi.

ALMAN İŞLETMENİN REKLAMINI YAPTIM

Genç işletmeci yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, kendisini dolandıran Koçer'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Koçer'in ifadesi alındı. Koçer, genç kadınla bir konser organizasyonunda tanıştığını ve kendisinin sponsor olmak istediğini söyleyerek, 'Müzakere ederek anlaştık, çıkardığım albümün tanıtımında restoranın adı yer aldığı gibi konser öncesi satılan tişörtlerinde de yine mekanının adı bulunmaktaydı, ayrıca onun mekanında bu anlaşma kapsamında 4-5 kez ücretsiz bir şekilde sahne aldım. İddia edilen 440 bin Euro için aralarında herhangi bir sponsorluk anlaşması olmadan ve evraksız bu paraların verilmesinin mümkün değildir. Aramızda tehdit nedeniyle devam eden bir dava olduğu için kendisi husumet nedeniyle şikayet ediyor' diyerek suçlamaları reddetti.

DAVA AÇILDI

Özlem Çelik ise açılan banka hesabını ve yatırdığı paraları delil olarak sundu. Savcılık soruşturma sonunda Koçer hakkında, 'Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Çelik'İn albüm çıkartma işinin çok karlı olduğunu çıkaracağı albüme ortak olması durumunda kazançlı çıkacağından bahsederek müştekinin iradesini sakatlayarak müştekiden paralar aldığı, bu hususa ilişkin ayrı hesap açtırarak müştekinin güvenini kazandığı, işlem sonucunda çıkartmış olduğu albümüne müştekiyi ortak etmeyerek müşteki aleyhine menfaat temin ettiği anlatıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen ünlü şarkıcı, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.