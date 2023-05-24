Haberler Yaşam Haberleri Ünlü şef “Arjantin’deyim” dedi ama FETÖ’den cezaevinde olduğu öğrenildi
Giriş Tarihi: 24.5.2023 14:55 Son Güncelleme: 24.5.2023 15:12

Ünlü şef “Arjantin’deyim” dedi ama FETÖ’den cezaevinde olduğu öğrenildi

Sakarya’da açtığı restaurantı ile ülke çapında ün yapan ve ulusal kanallarda program yapan fenomen Enes Baytar'ın FETÖ soruşturması kapsamında kesinleşen cezasını yatmak üzere cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Her gün sosyal medyada şov yapan Enes Baytar’ın yakın çevresine ise et eğitimi almak için Arjantin'e gideceğini duyurduğu öğrenildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Ünlü şef “Arjantin’deyim” dedi ama FETÖ’den cezaevinde olduğu öğrenildi

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde besicilik yapan ailesiyle birlikte Ferizli ve Serdivan ilçelerinde bilinen et restoranı açan Enes Baytar, kendisini şef olarak tanıtırken sponsorlu haberler ve sponsorlu ödül törenleri ile markasını tanıtıyordu. Yaklaşık 5 aydır ortalarda olmayan Enes Baytar'ın çevresine büyükbaş hayvanları ve et restoranlarıyla ünlü Arjantin'de et eğitimi almaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Ancak gerçeğin hiçte öyle olmadığı ortaya çıktı. Ünlü şef Enes Baytar'ın Kayseri merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandı. Yargılama sürecinde etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olan Enes Baytar beraatını istedi. Mahkeme, Enes Baytar'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

İstinaf mahkemesi ve Yargıtay, Enes Baytar'a verilen hapis cezasını onarken, ünlü etçi geçen Aralık ayında cezanın infazı için Maltepe Cezaevine alındı. Cezasının 4'te 3'ünü yatacak olan Baytar yaklaşık 1 yıl daha cezaevinde kalacak. Sponsor çalışmalarıyla ünlenen Enes Baytar'ın, yakın çevresine dahi et eğitimi almak için Arjantin'de olduğu bilgisini yayması da dikkat çekti. Baytar, ulusal televizyonlarda katıldığı programlarda yaptığı ateşli alevli şovlarıyla da tanınıyordu.

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Ünlü şef “Arjantin’deyim” dedi ama FETÖ’den cezaevinde olduğu öğrenildi
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