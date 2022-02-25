Ünlü tatlı şefi Mustafa Kemal Erhoylu’ya silahlı saldırı

Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, ellerinde tabanca bulunan kar maskeli 2 şüpheli iş yerine gelerek içeride müşteriler varken tatlı ustası Mustafa Kemal Erhoylu'ya silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.

Karın bölgesinden yaralanan ve kemeri sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulduğu belirtilen Erhoylu, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya'da yaptığı tatlılarla popüler olan Erhoylu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde iş yerine gelen şüpheliler tatlı yapmakta olan Mustafa Kemal Erhoylu'ya yönelik ateş etmeye başladığı, Erhoylu'nun da kendisi mutfak kısmına doğru attığı, müşterilerinde kaçıştığı görülüyor. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.