Ünlü teknik adamı DNA uzmanı çarptı

Dolandırıcıların son kurbanı, ünlü Teknik Direktör Bülent Uygun oldu. TV kanallarında kendisini "DNA uzmanı" olarak tanıtan Ulaş Birihan'ın, "Milli Emlak Genel Müdürü akrabam" diyerek güven telkin edip, Teknik Direktör Uygun dahil 3 kişiyi arsa alma vaadiyle 2 milyon 791 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Ulaş Birihan, Bülent Uygun'la 2019'da FIFA menajeri Cem Şimşek vasıtasıyla tanıştı. Görüşmeler esnasında Birihan, kendisini üst düzey siyasilere yakın bir kişi olarak tanıttı. Hatta Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabası olduğunu bile söyledi. Önemli isimleri zikredip güven sağladı. Genel Müdürlüğe ait arsaların ihale yoluyla satılacağını, kendisinin de satın almak isteyenlere yardımcı olabileceğini aktardı.Cem Şimşek bunun üzerine Bülent Uygun ile Halit Olkan'ı Ulaş Birihan'la tanıştırdı. Üç isim de Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir arsayı almak üzere ihaleye girmek istedi. Birihan, sözde arkadaşlık yaptığı isimleri Karasu'ya götürüp arsayı gösterdi. Ayrıca Büyükçekmece ve Çeşme'de bulunan iki ayrı arsayı alması için Bülent Uygun'a telkinde bulundu ve ikna etti. Uygun, 638 bin 850 lira ve 125 bin dolar olmak üzere toplam 2 milyon 481 bin lirayı, Cem Şimşek 150 bin lira ve müşteki Halit Olkan da 160 bin lirayı Birihan'a ulaştırdı.Bir süre sonra Birihan'ın dolandırıcı olduğu yönünde söylentiler duyan Uygun, Olkan ve Şimşek, paralarını istedi, fakat alamadı. Mağdurlar şikâyetçi oldu. Eşini bile evini satarak dolandıran Birihan'ın aynı yöntemle onlarca kişiyi daha dolandırıp hakkında davalar olduğu belirlendi. Birihan hakkında sahte DNA uzmanı olduğu iddiasıyla açılan davalar olduğu saptandı.Geçtiğimiz yıl 5 Ağustos'ta gözaltına alınan Birihan, suçlamaları kabul etmedi. Adli kontrolle serbest kaldı. Savcılık, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yakalama kararı çıkarılan Birihan hakkında, "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.