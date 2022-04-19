Ünlü televizyona editör kazığı! 1 milyonluk sosyal medya ücretini hesabına aktardı

Ünlü bir televizyon kanalının sosyal medya editörlüğünü yapan Mustafa B., kurumla anlaşamayınca işten ayrılmaya karar verdi. Kurumun yetkilileri, bir süre sosyal medya hesaplarından gelen reklamlarda azalma olduğunu fark edince durumu araştırmaya başladı.

EDİTÖR HESAPLARI KENDİ ADINA AÇTI

Yapılan araştırmada kanala ait birtakım sosyal medya hesaplarının kendilerinden bağımsız olarak faaliyet yürüttüğünü fark etti. İncelemede Mustafa B.'nin sosyal medyada magazin kanalını adına açtığı tespit edilince durum hukuk departmanı ile paylaşıldı. Şirketin editörleri tarafından zarara uğratıldığını belirleyen kanal avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Mustafa B.'nin cezalandırılmasını talep etti.

1 MİLYONLUK REKLAM PAYINI CEBİNE ATTI İDDİASI

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, sosyal medya editörü Mustafa B.'nin kurumun adını kullanarak sosyal medya hesaplarını şirket bilgileriyle değil de kendi adıyla açtığı anlatıldı. Hesapların takipçi sayısının artmasıyla izlenme oranlarına göre gelen reklam ücretlerini Mustafa B.'nin aldığı anlatılan dilekçede, kanalın yaklaşık 1 milyon liralık zarara uğratıldığı ifade edildi. Mustafa B.'nin cezalandırılması talep edildi.

'PROJE BANA AİT SUÇLARALARI REDDEDİYORUM'

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa B.'nin gözaltına alınmasına karar verdi. Savcılıkta ifade veren editör Mustafa B., kanalın sosyal medya kanallarını yönettiğini ve ilk açıldığı sırada kanalları kendi adına açtığını kabul etti. Kanallar arasında sadece magazin bölümünü kendi adına açtığını söyleyen Mustafa B., projenin kendisine ait olduğunu kanala ait olan diğer hesaplardan hiç bir şekilde para almadığını iddia etti.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, mart ayında işi sonlandırılan Mustafa B.'nin sosyal medya hesabını kuruma ait maille açması gerekirken şahsi mailiyle açtığını bu nedenle üzerine atılı suçlamayı işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Kanalın gelirlerini aldığı iddia edilen Mustafa B., konutu terk etmemesi şartıyla serbest bırakılırken hakkındaki soruşturma devam ediyor.