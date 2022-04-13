Ünlü yaşam koçu Nazan Koç'a aşk dolandırıcılığı: "Yaşadıklarımdan sonra kanser oldum"

Ünlü yaşam koçu ve yazar Nazan Koç, 2019 yılında Almanya'da ikamet eden Ahmet Pektaş ile tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra ilişkiye dönüştü. İddiaya göre yazar Koç, Pektaş'ın Almanya'da ünlü bir markanın mağazasını işlettiğini ve çok zengin olduğunu biliyordu.

ÜNLÜ SANATÇIYI BİLE KANDIRDI

Pektaş, genç kadına aşık olduğunu söyleyerek biran önce evlenmek ve İstanbul'a yerleşmek istediğini söyledi. 2019 yılı sonunda çift, dini nikahla evlendi. Aralarında resmi nikah olmayan Nazan Koç ile Ahmet Pektaş'ın evliliği bu şekilde 2021 yılı ortalarına kadar sürdü. Bu esnada iddiaya göre iş adamı olduğunu söyleyen Pektaş, yurtdışından parasını tahsil etmek için imam nikahlı eşi ve arkadaşlarından yardım istemeye başladı. Koç'un aile üyelerine banka hesabını açtırıp, yurtdışındaki paranın bu şekilde tahsil edilmesini daha kolay olduğu yalanıyla herkesi inandırmaya başladı.