Haberler Yaşam Haberleri Ünlüler Duru için tek yürek oldu
Giriş Tarihi: 18.12.2021 11:42 Son Güncelleme: 18.12.2021 11:48

Ünlüler Duru için tek yürek oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ünlüler Duru için tek yürek oldu

İzmir’de yaşayan SMA tip-1 hastası 5.5 yaşındaki Duru Meriç'in tedavisine katkı sağlamak için sanat ve spor camiasını önemli isimleri sosyal medyada canlı yayın yaparak destek istedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Özgün ve Özlem Meriç (39) çifti, kızları Duru'nun 20 günlükken hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti. Başını tutamayan, oturamayan, konuşamayan ve kolunu kaldıramayan Duru'ya, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan genetik testlerin sonucunda, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Duru ve ailesi, bu amansız hastalıkla mücadele ediyor.

Çocuğun tedavisi için bugüne kadar birçok kampanya düzenlendi. Göztepe'nin stadında iş, sanat ve spor camiasının katılımıyla maç organizasyonu dahi yapıldı. Dubai'de gerçekleşecek gen tedavisinin masrafın yüzde 93'luk kısmı toplandı. Geri kalan kısım için çalışmalar sürüyor. Gen tedavisi için gerekli kilo sınırı 13.5 kiloyu sağlaması için dikkatli beslenen Duru'nun bir an önce tedavi olması gerekiyor. Bunun için tekrar kollar sıvandı. Sanat ve spor dünyasından birçok isim sosyal medyadan canlı yayın yaparak Duru için destek istedi. Yayına katılanlar arasında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, Göztepe Spor Kulübü Asbaşkanı Talat Papatya, sevilen şarkıcı Gökhan Akar, ünlü dizi ve film oyuncusu Zilan Duru, Masterchef'in başarılı yarışmacısı Pelin Zaman, sevilen şair yazar Ömer Köroğlu, başarılı şarkıcı Ulaş Sezgin, Göztepe Spor Kulübü futbolcuları Atınç Nukan ile Adis Jahohiv ve GAGS Tribün Grubu Başkanı Atilla Bekar yer aldı. Başta Tatlıses ve Talat Papatya olmak üzere takipçilerine seslenip Duru için destek isteyerek yardım topladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM Genel Kurulu'ndan geçti! 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde son dakika gelişmesi: Bombayı gönderen terörist ifşa oldu
Son dakika: TBMM Başkanlığına sunuldu! Asgari ücrette damga vergisi resmen kalkıyor
SON DAKİKA: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
17-25 Aralık kumpasını şehit çocukları bozdu
CHP’li okurlarımla baş başa
O kadar da demedik
Hakan Çalhanoğlu yine damga vurdu! Inter farklı kazandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlüler Duru için tek yürek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA