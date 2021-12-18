Ünlüler Duru için tek yürek oldu

Bornova ilçesinde yaşayan Özgün ve Özlem Meriç (39) çifti, kızları Duru'nun 20 günlükken hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti. Başını tutamayan, oturamayan, konuşamayan ve kolunu kaldıramayan Duru'ya, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan genetik testlerin sonucunda, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Duru ve ailesi, bu amansız hastalıkla mücadele ediyor.

Çocuğun tedavisi için bugüne kadar birçok kampanya düzenlendi. Göztepe'nin stadında iş, sanat ve spor camiasının katılımıyla maç organizasyonu dahi yapıldı. Dubai'de gerçekleşecek gen tedavisinin masrafın yüzde 93'luk kısmı toplandı. Geri kalan kısım için çalışmalar sürüyor. Gen tedavisi için gerekli kilo sınırı 13.5 kiloyu sağlaması için dikkatli beslenen Duru'nun bir an önce tedavi olması gerekiyor. Bunun için tekrar kollar sıvandı. Sanat ve spor dünyasından birçok isim sosyal medyadan canlı yayın yaparak Duru için destek istedi. Yayına katılanlar arasında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, Göztepe Spor Kulübü Asbaşkanı Talat Papatya, sevilen şarkıcı Gökhan Akar, ünlü dizi ve film oyuncusu Zilan Duru, Masterchef'in başarılı yarışmacısı Pelin Zaman, sevilen şair yazar Ömer Köroğlu, başarılı şarkıcı Ulaş Sezgin, Göztepe Spor Kulübü futbolcuları Atınç Nukan ile Adis Jahohiv ve GAGS Tribün Grubu Başkanı Atilla Bekar yer aldı. Başta Tatlıses ve Talat Papatya olmak üzere takipçilerine seslenip Duru için destek isteyerek yardım topladı.