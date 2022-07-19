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Giriş Tarihi: 19.7.2022 16:46 Son Güncelleme: 19.7.2022 16:48

Ünü dünyaya yayılan horoza özel forma

Denizli’de 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan, solunum yolu hastalığı nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında ölen Bahtiyar isimli horoza özel forma gönderildi. Ünü dünyaya yayılan horozun sahibi Okan Gökbudak’a gönderilen forma ile Bahtiyar’ın ismi ölümsüzleştirildi. SABAH’a konuşan Gökbudak, “Bu formadan sadece 1966 adet üretildi. Mağazalarda satılmıyor. Bu forma sadece önemli kulüp başkanlarına, tanınan kişilere veriliyor. Denizlispor’un kuruluş yıl dönümü nedeniyle 1966 adet basıldı. Bu formadan Denizli’de sadece bende olduğunu düşünüyorum. Verilen 805. kişiyim. Çok mutlu oldum. Bu forma ile Bahtiyar’ın adı ölümsüzleşti” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ünü dünyaya yayılan horoza özel forma

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak, Bahtiyar adını verdiği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayıldığını fark edince, o anları sosyal medyadan paylaştı. 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan Bahtiyar'ın ünü kısa sürede Türkiye'yi aşıp yurtdışına yayıldı. Japonya ve Çin'de haber bültenlerine konu oldu. Bahtiyar'ın sosyal medyadaki görüntüleri yurtdışında milyonlarca kez izlendi. Ünlü Cezayirli Youtuber Khoubai, Bahtiyar'ın videosunu çekebilmek için 3 bin 500 kilometre uzaklıktan Denizli'ye geldi. Gökbudak, takas için otomobil bile teklif edilen horozu için, "1 milyon lira verseler de satmam" dedi. Sahibinin gözü gibi baktığı Bahtiyar, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yolu rahatsızlığına yol açan CRD'ye yakalandı. Hemen tedaviye başlandı ancak horoz geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun ölümü başta Okan Gökbudak olmak üzere duyanlara büyük üzüntü yaşattı.

BAHTİYAR'A ÖZEL FORMA

Denizlispor'un 51. yıl dönümü dolayısı ile sınırlı sayıda üretilen formalardan biri de ünlü horoz Bahtiyar'ın sahibi Okan Gökbudak'a gönderildi. Bahtiyar'ın isminin basılı olduğu 20 numaralı forma, Başkan Mehmet Uz tarafından hediye edildi.
Fanatik bir Denizlispor taraftarı olan Gökbudak, hediye formayı alınca büyük mutluluk yaşadı.

BAHTİYAR'IN ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ

SABAH'a konuşan Gökbudak, "Bu formadan sadece 1966 adet üretildi. Mağazalarda satılmıyor. Bu forma sadece önemli kulüp başkanlarına, tanınan kişilere veriliyor. Denizlispor'un kuruluş yıl dönümü nedeniyle 1966 adet basıldı. Bu formadan Denizli'de sadece bende olduğunu düşünüyorum. Verilen 805. kişiyim. Çok mutlu oldum. Bu forma ile Bahtiyar'ın adı ölümsüzleşti" dedi.

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Ünü dünyaya yayılan horoza özel forma
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