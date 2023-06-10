Haberler Yaşam Haberleri Unutkanlığı ikramiyeyle aldığı aracından etti
Giriş Tarihi: 10.6.2023 09:28 Son Güncelleme: 10.6.2023 11:03

Unutkanlığı ikramiyeyle aldığı aracından etti

Sultanbeyli’de evinin önünde aracını temizleyen Bayram C.’nin unutkanlığı başına dert açtı. anahtarları kaputun üstünde unutan genç adam, babasının emekli ikramiyesiyle alıp gözü gibi baktığı arabasını, uyuşturucu ticareti için tesadüfen sokağa gelen Serdal T.’ye kaptırdı. Anahtarları fark eden uyuşturucu satıcısı, arabayı kaçırırken karşı komşunun durumu fark etmesiyle yakayı ele verdi. Babasının telefonuyla şoka giren Bayram C., soluğu karakolda aldı, savcılığın başlattığı soruşturmada esnaf kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Unutkanlığı ikramiyeyle aldığı aracından etti

Sultanbeyli'de 1 Aralık 2022 günü Bayram C., aracını yıkamak için evinin önüne indi. Bir süre aracını temizleyen genç adamın unutkanlığı başına büyük dert açtı. Arabasının anahtarını kaputta unutan Bayram C., temizliği bitince aracının kapılarını kapatıp işyerine doğru yola çıktı. Ta ki babası telefonla arayıp korkunç haberi verene kadar...

UYUŞTURUCU TİCARETİ İÇİN GELDİ, HIRSIZLIK YAPTI

İddiaya göre anahtarları kaputta öylece duran aracın yanına kısa bir süre sonra uyuşturucu ticareti için Serdal T. ve Uğur Y. geldi. İkili, uyuşturucu alışverişi yaptıktan sonra yan taraflarındaki arabanın üstünde duran anahtarları fark etti. Aracın içini kontrol ettikten sonra anahtarları alan Serdal T.ve Uğur A., önce arabaya bindi, ardından aracı çalıştırarak hızla uzaklaştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SESİNİ TİTRETTİ

O esnada Bayram C.'nin karşı komşusu balkondan komşusunun arabasına yabancı birinin bindiğini anladı. Duyarlı komşu, hemen Bayram C.'nin babası Haşim C.'yi arayarak durumu anlattı. Komşusunun telefonuyla neye uğradığını şaşıran adam, aracının çalındığını duyunca şoka girdi. Hemen oğlunu arayan Haşim C., emekli ikramiyesini yatırdığı arabasının çalındığını adeta sesi titreyerek oğluna söyledi.

ESNAF KAMERALARI IŞIK TUTTU

Babasının telefonuyla kötü haberi alan Bayram C., soluğu karakolda aldı. Polis, etraftaki esnafın kameralarından kısa sürede aracı çalan Serdal T. ve Uğur Y.'yi tespit etti. olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye getirildi.

GÖZ GÖRE GÖRE REDDETTİLER

Şüpheli Serdal T., savunmasında uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, "Polisler beni kullanmak için bulundurduğum uyuşturucuları gördü. Aracı ben çalmadım. Üzerimdeki parayı da uyuşturucu almak için kullanacaktım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Diğer şüpheli Uğur A. ise, "Serdal ile bir şeyler almak için dışarı çıkmıştık. Söz konusu aracı biz çalmadık" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık 2 şüpheliyi de 'Uyuşturucu ticareti yapma' ve ' Hırsızlık' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik ise sorguları şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rica ediyorum Habertürk’ün içişlerine beni karıştırmayın
Kemal Kılıçdaroğlu: Ağır yenilgi almadık, anketler kazanacağımızı söylüyordu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı
Muhterem için değmezdi ama yazdım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: "Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik..."
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! "Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez"
HDP’de ‘pişmanlık’ hesaplaşması
ARKADAŞINA GÖNDER
Unutkanlığı ikramiyeyle aldığı aracından etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA