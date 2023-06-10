Unutkanlığı ikramiyeyle aldığı aracından etti

Sultanbeyli'de 1 Aralık 2022 günü Bayram C., aracını yıkamak için evinin önüne indi. Bir süre aracını temizleyen genç adamın unutkanlığı başına büyük dert açtı. Arabasının anahtarını kaputta unutan Bayram C., temizliği bitince aracının kapılarını kapatıp işyerine doğru yola çıktı. Ta ki babası telefonla arayıp korkunç haberi verene kadar...

UYUŞTURUCU TİCARETİ İÇİN GELDİ, HIRSIZLIK YAPTI

İddiaya göre anahtarları kaputta öylece duran aracın yanına kısa bir süre sonra uyuşturucu ticareti için Serdal T. ve Uğur Y. geldi. İkili, uyuşturucu alışverişi yaptıktan sonra yan taraflarındaki arabanın üstünde duran anahtarları fark etti. Aracın içini kontrol ettikten sonra anahtarları alan Serdal T.ve Uğur A., önce arabaya bindi, ardından aracı çalıştırarak hızla uzaklaştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SESİNİ TİTRETTİ

O esnada Bayram C.'nin karşı komşusu balkondan komşusunun arabasına yabancı birinin bindiğini anladı. Duyarlı komşu, hemen Bayram C.'nin babası Haşim C.'yi arayarak durumu anlattı. Komşusunun telefonuyla neye uğradığını şaşıran adam, aracının çalındığını duyunca şoka girdi. Hemen oğlunu arayan Haşim C., emekli ikramiyesini yatırdığı arabasının çalındığını adeta sesi titreyerek oğluna söyledi.

ESNAF KAMERALARI IŞIK TUTTU

Babasının telefonuyla kötü haberi alan Bayram C., soluğu karakolda aldı. Polis, etraftaki esnafın kameralarından kısa sürede aracı çalan Serdal T. ve Uğur Y.'yi tespit etti. olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye getirildi.

GÖZ GÖRE GÖRE REDDETTİLER

Şüpheli Serdal T., savunmasında uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, "Polisler beni kullanmak için bulundurduğum uyuşturucuları gördü. Aracı ben çalmadım. Üzerimdeki parayı da uyuşturucu almak için kullanacaktım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Diğer şüpheli Uğur A. ise, "Serdal ile bir şeyler almak için dışarı çıkmıştık. Söz konusu aracı biz çalmadık" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık 2 şüpheliyi de 'Uyuşturucu ticareti yapma' ve ' Hırsızlık' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik ise sorguları şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.