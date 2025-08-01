Unutkanlık rahatsızlığı olan genç 15 gündür kayıp: Kolundaki dövme ve numara ile aranıyor

500 Evler Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çalışan ağabeylerinin yanına gelen Battal Dinçer, 17 Temmuz günü kayboldu. Genetik bir rahatsızlık sebebiyle unutkanlığı olan ve tek başına gittiği yerlerden geri dönemeyen Battal Dinçer'in atölyede olmadığını fark eden ağabeyleri bölgeyi aradı, ancak Battal Dinçer'i bulamadı. Ağabeylerinin yaptığı araştırmada, Battal Dinçer'in 18 Temmuz günü sabah 06.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesindeki Ertuğrul Gazi Camisi'ne geldiği, burada bir süre uyuduktan sonra ayrıldığı ortaya çıktı. Battal Dinçer'in son görüntüleri, caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'BATTAL'IN SAĞ KOLUNDA SEVGİ İZİ VAR'

Kayıp Battal Dinçer'in ağabeyi Hamdi Dinçer, "Kardeşim ayın 17'sinde en son Sultangazi girişinde kayboldu. Bizim bir tandık gördü onu. Buradan çıkıp, yolun karşısına geçmiş. Ondan sonra haber alamıyoruz. Kardeşimin rahatsızlığı var, tedavi olması için buraya getirdik. Tedavisi hala sürüyor ama neredeyse 14 gündür ortalıklarda yok. Her yere başvurduk, ama kardeşimden bir iz ya da haber yok. Rahatsız olduğu için daha önceden de 1-2 defa kayboldu ama polisler eşliğinde eve gelmişti. Bu sefer süreç fazla oldu, neredeyse 14 gün oldu. Hayatından endişelenmeye başladık kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Kardeşim, tam olarak teşis konulmamış ama kronik bir hastalığı var. Unutkanlık var tedavi oluyor, ara ara böyle evden çıkıp gidiyor. Battal'ın sağ kolunda sevgi izi var. Rakam var. 75222 numaraları var. Zaten oradan anlayabilirler kayıp olduğunu. Daha önce kaybolduğunda bir program vesilesiyle o rakamı yazmışlar" dedi.