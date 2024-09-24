Unutmanın gölgesindeki hastalık; Alzheimer

İnsan beynindeki hücrelerin zamanla yok olmasıyla kendini gösteren, hafıza ve düşünme becerilerinde gerilemeye yol açan Alzhemier, genellikle ileri yaştaki kişileri etkiliyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 21 Eylül günü kutlanan Dünya Alzhemier Günü öncesi açıklama yapan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç, bu hastalığın artan yaşlı nüfus sebebiyle dünya genelinde büyük bir halk sağlığı sorunu haline vurguladı.

"BEYİN FONKSİYONLARINI HARAP EDİYOR"

Halk arasında unutkanlık ile karıştırılan ancak bunun çok daha ötesinde hatta ölüme neden olabilen Alzheimer hastalığı, genellikle 65 yaş üzeri kişilerde görülse dahi, 40'lı-50'li yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Bu hastalığın ilk belirtilerinin gözlemlenmesi ve teşhis konulmasıysa 2-3 yıl sürebiliyor. İlk olarak unutkanlıkla kendini belli eden hastalığın diğer semptomlarıysa; problem çözme yeteneğinde azalma ve günlük işlerde zorlanmak. Yaşlı nüfusta ölüm nedenleri arasında giderek dünyada üst sıralarda yerini alan hastalık, Türkiye'de ise 5. sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında ülkemizin 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranının yüzde 10'un üzerine çıkacağı Alzhemier sıklığının büyük bir hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

"YERLİ İLAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 90'I AŞTI"

İlaçta yerli üretimin önemine dikkat çeken Malkoç, "Alzhemier tedavisinde kullanılan ilaçların yurt içi üretim payı yüzde 90'nı aşmış durumda. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlarda da dışa bağımlılığı önümüzdeki yıllarda en aza indireceğiz" dedi.