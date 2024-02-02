Unuttuğu anahtar hayatına mal oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda, Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak adresinde bulunan evine gelen ve anahtarını unuttuğunu fark eden Turgaycan Kanat, apartman girişinin üstünde yer alan asma kattan kendi evinin balkonuna geçerek içeri girmek istediği esnada, asma tavan çöktü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere düşen genç adamı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından, genci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Derince'de geniş bir kesim tarafından tanınan sürücü kursu sahibi Tuncay Kanar'ın oğlu olduğu öğrenilen Turgaycan Kanat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Turgaycan'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.