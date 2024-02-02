Unuttuğu anahtar ölümüne yol açtı

Kocaeli Derince ilçesinde evinin anahtarını unutunca asma kattan kendi evinin balkonuna geçmek isteyen Turgaycan Kanat, asma tavanın çökmesi sonucu yere düşerek hayatını kaybetti. Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak adresinde bulunan evine gelen ve anahtarını unuttuğunu fark eden Turgaycan Kanat, apartman girişinin üstünde yer alan asma kattan kendi evinin balkonuna geçerek içeri girmek istediği esnada, asma tavan çöktü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere düşen genç adamı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından genci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Turgaycan Kanat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.