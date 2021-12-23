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Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:36 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:53

Unutulmaya yüz tutan el sanatları yaşatılıyor

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Unutulmaya yüz tutan el sanatları yaşatılıyor

Adana Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde verilen halı ve kilim dokuma kursuna katılan ev kadınları, öğrendikleri dokumacılığı gelir kapısına çeviriyor. Usta öğreticilerden eğitim alan kadınlar hem geleneksel el sanatlarını yaşatıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Adana Yüreğir Belediyesi Kültürevleri bünyesinde oluşturulan atölyelerde eğitim alan Yüreğirli kadınlar, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından halı ve kilim dokumacılığını geleneksel tezgâhlarda öğreniyor. İplerden tezgaha, motiflerden kirkit kullanımına kadar tüm aşamaları geleneksel haliyle öğrenen kursiyerler öğrendikleri bilgi ve becerilerle ürettiklerini pazarlayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

KADINLARDAN İLGİ
Ulubatlı Hasan, Fatih Terim ve Murat Göğebakan Kültürevlerinde verilen Halı Kilim Dokumacılığı Kursu'na Yüreğirli kadınlar ilgi gösteriyor. İpleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, halı dokumaya hazırlık yapma, halı kilim dokuma ve dokumayı bitirme işlemlerini öğrenen kursiyerler kurs bitiminde sertifika almaya hak kazanıyor.

'DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'
Geleneksel Anadolu kültürünün önemli değerlerinden biri olan halı kilim dokumacılığının yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızı kültürevlerimizde yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tezgahta kullanılacak ipleri, yünleri, motifleri bulmak zorlaşmış ve artık rafa kalkmaya başlamışken belediyemizin bu kursuyla halı kilim dokumacılığını yeniden insanlarımızın ilgisine sunmuş oluyoruz. Hanım kardeşlerimiz burada öğrendiklerini iş koluna çevirerek aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Yüreğir Belediyesi olarak kültürümüze, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

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Unutulmaya yüz tutan el sanatları yaşatılıyor
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