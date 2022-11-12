Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 10 Kasım törenleri sırasında saatler 09.05'i gösterirken sirenler eşliğinde iki dakikalık saygu duruşunda bulunuldu. Sağ bacağı olmayan işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Orhan Kandemir'in (52) objektife yansıyan saygı duruşu ise herkesi duygulandırdı.Sağ bacağının çocukken geçirdiği tren kazası sonrası kesildiğini söyleyen Kandemir, "1977'de Erzincan'da henüz çocuktum. Bir tren kazası geçirdim. Kazada bacağım diz altından kesildi. Daha sonra kangrene çevirince üst kısmını da aldılar, sonra Sivas'a taşındık. Sivas'ta 1990'da Türkiye Demiryolları Sanayi A.Ş. fabrikasına işçi olarak girdim. Uzun süre orada çalıştıktan sonra 2003'te emekli oldum" diye konuştu.10 Kasım törenleri sırasında objektife yansıyan saygı duruşuyla ilgili Kandemir, her Türk evladı gibi Atatürk'ü çok sevdiğini belirterek, "Başöğretmen Atatürk'ümüzün 84'üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle ancak hüzün, keder ve gözyaşını yaşayabildik. O sırada alanda otobüs bekliyordum. Sirenleri duyunca diğer vatandaşlarımız gibi ben de saygı duruşunda bulundum. Tüm Türkiye saat 09.05'te saygı duruşuna geçtik. Sadece ben değil, 7'den 77'ye herkes saygı duruşuna geçti. Bu, Türkiye için unutulmaz bir gün" dedi.