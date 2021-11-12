Ünye’de 700 yıllık sevgi yolculuğu ’Yunus Emre’

Etkinlikler kapsamında Ünye Şeyh Yunus Emre tepesinde bulunan türbe alanında açılış programı düzenlendi. Programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gürol Özcüre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Program ilk olarak Gönül Dostları Grubunun sergilediği ve Yunus Emre dizelerinden oluşan tasavvuf müziği sunumu ile başladı. Tasavvuf müziğinin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve ardından Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencilerinin Yunus Emre dizelerini seslendirdikleri sunum ile devam etti.

ÜNYE YUNUS EMRE DERNEĞİ BAŞKANI ARGAN: YUNUS'UN ÖĞRETİLERİ DÜNYAYA YAYILIYOR

Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz" dizleri ile sözlerine başlayan Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, "Yunus'un bu sözü gönüllere taht kurdu. Bu sevgi tohumu ülkemizden tüm dünyaya yayıldı. Artık tüm dünyada Yunus'un sevgi seli yükseliyor. O'na bazı yerlerde Yunus Emre, bazı yerlerde Taptuk Emre, bazı yerlerde Yunus Dede, bazen Yunus Baba, bazen de Biçare Yunus diyorlar. Biz ise Ünye'de Şeyh Yunus diyoruz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Toparlak, "Yunus Emre'nin Türkçe'nin kökleşmesinde rolü büyüktür" Anadolu'da Türkçenin kökleşmesinde önemli bir rolü olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdür Uğur Toparlak, "Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Türkçe'nin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük etmiştir. Milletimizin "Bizim Yunus" olarak bağrına bastığı Yunus Emre, şiirleriyle sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun, birliğin, barışın ve esenliğin sözcüsü olmuştur" diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Tavlı, "Sevgi eksikliği günümüzde tüm sorunların kaynağıdır"

Günümüz dünyasında sevginin en önemli bağlayıcı unsur olduğunu dile getiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı "Yaşadığımız zaman diliminde belki de en çok ihtiyacımız olan şey manevi iklim ortamını yeniden oluşması ve sürdürülebilmesidir. Günümüz dünyası adeta bir tüketim rüzgârı içinde savrulup durmaktadır. En çok da manevi değerlerimiz ve bizleri insan yapan olgularımızın tükendiği bir dönemi ne yazık ki yaşıyoruz. Bizler ilk doğduğumuz andan itibaren kulağımıza ezan sesi ile fısıldanan ismimizle Yüce yaradanın kulları olarak bu gelip geçici Dünya'da birer sınavdan geçiyoruz. Hayat denen bu sınavda biz insanoğlunun âdemi beşeriyet âleminde belki de en önemli özelliği iman, düşünce, idrak ve sevgi dörtlüsüdür. Ünye'de ebedi âleme göçtüğüne inandığımız ve Allah sevgini yaşadığı sürece ruh âleminin merkezine koyan Şeyh Yunus Emre'de az önce sözünü ettiğim bu dört özelliği en iyi şekilde özümseyen ve insanlara aşılamaya çalışan bir gönül elçisidir.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLER: YUNUS EMRE TEK TELİME İLE SEVGİDİR

Yunus Emre'nin tek kelime ile ifade edilecek olursa "Sevgi" olduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Şu anda da buhranlar ve krizler içerisinde olan dünyanın ihtiyacı olan şey de bu sevgidir. Yunus Emre'yi sadece anlamak yetmez. O'nu içselleştirerek ruhumuzun değişmez bir parçası haline getirmeliyiz. Bu bakımdan Yunus Emre konusu Ünye'de Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi bir aşkla takip edilen vazgeçilmez bir unsurdur" diye konuştu.

ORDU VALİSİ SONERL: YUNUS EMRE'Yİ İYİ ANLAMAK LAZIM

Yunus Emre'nin öğretilerini iyi bir şekilde anlamak lazım diyen Ordu Valisi Tuncay Sonel ise yaptığı konuşmada, "Yunus Emre'nin sözlerini doğru bir şekilde anlamak ve özümsemek gerekir. Her bir dizesi için sayfalarca metin yazılabilir. Yunus Emre bizlere gönüller yapın diyor. Peygamberimize ve Allah'a sevgiyi anlatıyor. Tasavvufu ve Türkçeyi kullanmayı anlatıyor. Bu öğretiler bu şekilde devam eder gider. Önemli olan bunları anlayarak hayatımıza uygulayabilmektir" dedi.

Konuşmaların ardından Ordu Üniversitesi'ne, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve Ordu Valisi Tuncay Sonel'e plaket takdim edildi.