Ünye’de fındık işçilerini taşıyan araç devrildi: 2’si çocuk 12 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağıdere Mahallesi'nde bahçeye fındık toplamaya giden Muhammet Cansız (21) yönetimindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araç üzerinde bulunan Türkan (57), Kardelen (24), Canan (33), Efe (8) ve Duygu Toprak (17), Nursel (51) ve Tuğba Demiral (20), Zeynep (19), Sude Naz (16) Fatma Sana (46) ve Aysun Hamarat (35) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.