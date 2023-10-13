Haberler Yaşam Haberleri Ürdün Kralı'ndan Blinken’e Filistin tepkisi: İnsani koridorlar açılmalı
Giriş Tarihi: 13.10.2023 13:59

Ürdün Kralı'ndan Blinken’e Filistin tepkisi: İnsani koridorlar açılmalı

Ürdün Kralı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek işgal altındaki Gazze’de tıbbi yardım için insani koridorların açılması gerektiğini belirtti.

DHA
Ürdün Kralı’ndan Blinken’e Filistin tepkisi: İnsani koridorlar açılmalı

Kral Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün ikili görüşerek işgal altında Gazze'ye tıbbi ve yardım malzemelerinin ulaştırılabilmesi için insani yardım koridorlarının açılması, sivillerin korunması ve Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.

MÜLTECİ KRİZİ ARTMADAN ÖNLENMELİ

Kral Abdullah, Filistinlileri tüm Filistin topraklarından zorla göç ettirmeye veya ülke içinde yerlerinden edilmelerine neden olmaya yönelik her türlü girişim konusunda uyarıda bulunarak krizin komşu ülkelere sıçramasının ve mülteci sorununun şiddetlenmesinin önlenmesi çağrısında bulundu.
Ayrıca Gazze'de gerçekleşen yardımlara müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizerken bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve durumun daha da kötüleşerek Batı Şeria'ya sıçramasının önlenmesi için uluslararası çabaların arttırılmasının önemine dikkat çekti. İki devletli çözüm önerisinde bulunarak bölgede savaşı önleyecek bir siyasi ufuk yaratılması ihtiyacını yineledi.
Kraliyet ofisinden yapılan açıklamada "Kral, Kudüs'teki İslami ve Hıristiyan kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun korunması gerektiğini vurgulayarak Haşimi Vesayeti altındaki bu kutsal mekanların korunması için sürdürülen çabalara dikkat çekti" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
Son dakika: EURO 2024’e bir adım daha yaklaştık! Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti
Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! Kraliyet Donanması Doğu Akdeniz'e gidiyor
Zorlu’nun santraline ne oldu?
İsmail üç kişilik görev yaptı
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?
Hamas’ın Gazze için planı ne?
SON DAKİKA | Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ürdün Kralı'ndan Blinken’e Filistin tepkisi: İnsani koridorlar açılmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA