Ürdün Kralı’ndan Blinken’e Filistin tepkisi: İnsani koridorlar açılmalı

Kral Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün ikili görüşerek işgal altında Gazze'ye tıbbi ve yardım malzemelerinin ulaştırılabilmesi için insani yardım koridorlarının açılması, sivillerin korunması ve Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.



MÜLTECİ KRİZİ ARTMADAN ÖNLENMELİ



Kral Abdullah, Filistinlileri tüm Filistin topraklarından zorla göç ettirmeye veya ülke içinde yerlerinden edilmelerine neden olmaya yönelik her türlü girişim konusunda uyarıda bulunarak krizin komşu ülkelere sıçramasının ve mülteci sorununun şiddetlenmesinin önlenmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Gazze'de gerçekleşen yardımlara müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizerken bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve durumun daha da kötüleşerek Batı Şeria'ya sıçramasının önlenmesi için uluslararası çabaların arttırılmasının önemine dikkat çekti. İki devletli çözüm önerisinde bulunarak bölgede savaşı önleyecek bir siyasi ufuk yaratılması ihtiyacını yineledi.

Kraliyet ofisinden yapılan açıklamada "Kral, Kudüs'teki İslami ve Hıristiyan kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun korunması gerektiğini vurgulayarak Haşimi Vesayeti altındaki bu kutsal mekanların korunması için sürdürülen çabalara dikkat çekti" denildi.