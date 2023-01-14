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Giriş Tarihi: 14.1.2023 10:48

Ürdünlü avukat 4 milyon 750 bin liralık yüzüğü dolandırıcılara kaptırdı

İstanbul Esenyurt’ta Lübnanlı avukat A.E.K.’nın 4 milyon 750 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğünü satın alma bahanesiyle gelen ve yüzüğü aldıktan sonra ortadan kaybolan 3 dolandırıcı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları yüzüğü onda bir fiyatına yani 475 bin liraya Dubaili birine sattıkları öğrenildi. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ürdünlü avukat 4 milyon 750 bin liralık yüzüğü dolandırıcılara kaptırdı

Esenyurt'ta ikamet eden 67 yaşındaki Lübnanlı avukat A.E.K. elindeki 250 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğünü satma kararı aldı. Bunu çevresindekilere de söylemişti. İddiaya göre internet üzerinden ilanlar da veriyordu. Böyle değerli bir yüzüğün satıldığını öğrenen dolandırıcılar, hemen A.E.K. ile irtibata geçip satın almak istediklerini söylediler. Geçtiğimiz ay belirtilen bir adreste buluşup satış işlemini gerçekleştireceklerdi.

3 DOLANDIRICI YAKALANDI

A.E.K. yanında getirdiği yüzüğü incelemeleri için şüphelilere verdi. Yüzüğü alan dolandırıcı para ödemeden ortadan kayboldu. Lübnanlı avukat hemen polise gidip başvuru yaptı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri Muhammed T., Doğancan K. ve Rami Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ONDA BİR FİYATINA DUBAİLİYE SATMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin 4 milyon 750 bin lira değerindeki yüzüğü 475 bin liraya Dubaili birisine sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Muhammed T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ürdünlü avukat 4 milyon 750 bin liralık yüzüğü dolandırıcılara kaptırdı
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