Ürdünlü avukat 4 milyon 750 bin liralık yüzüğü dolandırıcılara kaptırdı

Esenyurt'ta ikamet eden 67 yaşındaki Lübnanlı avukat A.E.K. elindeki 250 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğünü satma kararı aldı. Bunu çevresindekilere de söylemişti. İddiaya göre internet üzerinden ilanlar da veriyordu. Böyle değerli bir yüzüğün satıldığını öğrenen dolandırıcılar, hemen A.E.K. ile irtibata geçip satın almak istediklerini söylediler. Geçtiğimiz ay belirtilen bir adreste buluşup satış işlemini gerçekleştireceklerdi.