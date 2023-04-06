Üreteç Nedir? Üreteç Enerji Kaynağı Mıdır, Hangi Cihazlarda Bulunur, Pil İle Aynı Mı?

Üreteç nedir, sözcük anlamına baktığımızda herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıktığımızda üreteç enerji kaynağı mıdır sorusunun yanıtına ulaşırız. Enerji ürettiği için pille de karıştırılmaktadır. Bu nedenle üreteç ve pil aynı şey mi, sorulara akıllara gelir. Burada üreteç mekanik enerjiyi elektrik akımına dönüştürürken pil de aynı biçimde çalışır. Bu nedenle pil ve üreteç hangi cihazlarda kullanılır ayrımını daha iyi bilinmelidir.

Üreteç Nedir?

Elektrik üreteci ya da jeneratör yani üreteç, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir elektrik mekanik enerjinin kaynağı için buhar makinesi, su, içten yanmalı motor ya da rüzgâr türbini olabilir.

Üreteç Enerji Kaynağı Mıdır?

Üreteçler, iki nokta arasında enerjide sürekli bir potansiyel fark meydana getirmek üzere birtakım enerjileri elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Söz gelimi kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren piller ya da hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren dinamo ve alternatör gibi araçlar üreteçler olarak adlandırılır.

Motorlarda devrenin çalışması için elektrik enerjisini üreten pil ya da akü gibi elektrik üreteçleri, elektrik enerjisi üreten devre elamanları olarak tanımlanır. Üreteç, her mekanik enerjiyi elektriğe çevirse de bir enerji kaynağı değildir. Çünkü enerji kaynağı olan bir madde ancak enerji kaynağı olarak tanımlanabilir. Örneğin kömür bir enerji kaynağıdır ve bundan elektrik ya da farklı şeyler elde edilebilir. Bunun yanında su ve rüzgâr da öyle.

Üreteç Hangi Cihazlarda Bulunur?

Bir elektrik devresinden elektrik akımının geçebilmesi için gerekli gerilimi yani enerjiyi (voltaj ya da potansiyel fark da denir) sağlayan devre elemanına üreteç denir. En sık kullanılan üreteç türleri pil, batarya, akü ve güç kaynaklarıdır. Pille ya da batarya gibi üreteçlerle çalışan teknolojik aletlerde üreteç bulunmaktadır. Sözgelimi bugün kullandığımız telefonlar ve de şarj ederek kullandığımız her şey bu üreteçler sayesinde çalışır.

Üreteç ile Pil Aynı Mı?

Yukarıda açıkladığımız gibi üreteçler mekanik enerjiyi elektriğe çevirir. Piller enerjinin depolandığı tipik birer üreteçlerdir.