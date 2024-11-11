Üreticilere 169 ton arı yemi desteği

Kocaeli'nde 802 arıcıya yüzde 50 hibeli 169 ton beyaz toz şeker (arı yemi) desteği verildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Arıcılığı Destekleme Projesi" kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 169 ton beyaz şeker desteği sağladı. Daha önce arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, bin 200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı veren Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da 705 üreticiye 175 ton beyaz şeker desteği sağlamıştı. Arıcılara desteğini bu sene de devam ettiren Büyükşehir, 169 ton arı yemini, yüzde 50 ödemesini gerçekleştiren 802 bal üreticisine teslim etti. Büyükşehir, verdiği desteklerle kış mevsimindeki arı kayıplarını azaltmak ve arılan ilkbahar nektar akımı dönemine güçlü kolonilerle girmesini sağlayarak, arıcılıkta karlılığı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.