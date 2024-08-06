Üreticilere 30 milyon TL tazminat ödendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Muğla ve 13 ilçesinde doğal afetlerden etkilenen yetiştiricilere 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 29 milyon 823 bin 255 TL tazminat ödendiğini açıkladı. TARSİM'in, üreticilerin doğal afetlerden kaynaklanan zararlarını karşılayarak, tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu ve kar amacı bulunmadığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarımın mutlaka sigorta güvencesi altında yapılması gerektiğini söyledi. TARSİM'in yüzde 67'ye varan devlet prim desteği ile üreticinin emeğini koruduğunu belirten Barış Saylak, "Çiftçilerimizin, tarım sigortasına yönelik artan talebi bizleri memnun ediyor" dedi.