Haberler Yaşam Haberleri Urfa Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Mardin Şanlıurfa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:38 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:38

Urfa Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Mardin Şanlıurfa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Son dönemlerde özellikle turistik amaçlı gezilen ve merak edilen Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Yola çıktıktan sonra hazır gezmeye başlamışken başka Güneydoğu bölgesi şehirlerini de görmek isteyenler şehirler arası mesafenin ne kadar olduğunu merak ederler. Urfa Mardin arası kaç km sorusu da merak edilen sorulardandır. Birbirlerine yakın şehirler olan ve aynı bölgede bulunan Mardin Urfa arası kaç km? İşte tüm cevapları ile Şanlıurfa Mardin arası kaç saat sorusunun cevabı ve yol haritası detayları.

Urfa Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Mardin Şanlıurfa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kültür turizminin önemli iki şehri olan Mardin ve Urfa sık ziyaret edilen şehirlerimizdendir. Şanlıurfa Mardin arası kaç saat cevabı da ziyaretçiler için önemlidir. Turla ya da bireysel olarak gideceğiniz kültür turunda her iki şehri de görmek isterseniz Urfa Mardin arası kaç km diye bakmanız gerekebilir. Hem ulaşım alternatifleri olan hem de yeni yapılan otoyolları ile rahat ulaşım sağlayacağınız şehirlerden olan Şanlıurfa ve Mardin hem doğal güzellikleri hem de geçmişten günümüze kültürlerin beşiği olması ile öne çıkan şehirlerdir. Eğer siz de gezilerinize bu iki şehri eklemek istiyorsanız Urfa Mardin arası kaç km gelin beraber bakalım.

Mardin Urfa Arası Kaç Km?

Özel araçla ya da otobüsle yapabileceğiniz bir yolculuktur Urfa ve Mardin arası yolculuklar. Birbirine yakın iki şehir olduğu için birbirlerine direkt uçuşları bulunmamaktadır. Başka şehirlerden gelirken uçak alternatifini yolculuklarınız için kullanabilirsiniz ama Mardin ve Şanlıurfa arası yolculuklarınızda otobüs ya da özel araç ile seyahati seçmeniz gerekmektedir. Mardin Urfa arası karayolu mesafesi D400 karayolu üzerinden yaklaşık olarak 193 km'dir. D950 ya da E99 yollarını tercih ederseniz yolunuz 272 km olacaktır.

Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Saat?

Farklı yol alternatifleri üzerinden ulaşım saatleri de değişen Şanlıurfa Mardin arası yaklaşık olarak 2 saat 45 dk'lık bir yolculuk sürmektedir. Yolculuğunuzda D400 karayolunu tercih ederseniz yapacağınız yolculuk 193 km olacakken D950 ya da E99 karayolunu seçerseniz yolculuğunuz 272 km olacaktır. D950 ve E99 yolu üzerindeki ulaşım saati ise yaklaşık 4 saat sürmektedir.

Özel aracınız ile ortala 90 km hız ile gittiğiniz zaman D400 karayolu üzerinden 2 saat 45 dakika gibi bir sürede ulaşabilirsiniz. Otobüslerde ise bu süre 1 saat daha uzamaktadır ve Şanlıurfa Mardin arası 3 saat 30 dakika sürmektedir.

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Urfa Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Mardin Şanlıurfa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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