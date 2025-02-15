Urfalı kardeşler Türkiye şampiyonu

Antalya'da 21-29 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükler ve Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda, Şanlıurfa'dan iki kardeş büyük bir başarıya imza attı. Fatma Nursev Akaltun (19) ve Muhittin Akaltun (17), Türkiye şampiyonluklarını kazanarak adlarından söz ettirdiler. Turnuvada 5 bin sporcu mücadele ederken, Şanlıurfalı kardeşler elde ettikleri başarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Kardeşlerin başarısının arkasındaki isim ise Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda babaları olan Murat Akaltun.

Şampiyon sporculardan Fatma Nursev Akaltun, Türkiye Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını belirterek, babalarının onlara olan katkısının büyük olduğunu vurguladı. "Kardeşimle birlikte çalışmanın avantajlarını yaşıyoruz. Birbirimizin hatalarını görüp uyarıyoruz, bu da bizi daha iyi hazırlıyor" diyerek Şanlıurfa tarihindeki başarılarını özetledi. Ayrıca, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı gösterme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Muhittin Akaltun ise, "Biz turnuvaya çok iyi hazırlandık, ablamla birlikte çok şükür güzel sonuçlar aldık. Babama da ayrı bir parantez açmak istiyorum; bizimle inanılmaz derecede ilgilendi ve bize inandı. Biz de bunun karşılığını verdik" diyerek teşekkürlerini iletti. Ayrıca Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını dileyerek, Türk bayrağını göndere çekmeyi hedeflediklerini söyledi.