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Giriş Tarihi: 26.4.2022 11:01 Son Güncelleme: 26.4.2022 11:24

Urla’da 89 göçmen yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Urla’da 89 göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 89 kaçak göçmen ve 12 organizatörü kıskıvrak yakaladı.

İzmir Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli yürütülen çalışmalarda, Zeytinler Mahallesi Çılga Koyu açıklarındaki tekneye 24 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda organizatör oldukları belirtilen 12 şüpheli, gözaltına alındı.

1 gün sonra jandarma asayiş komando destekli arazi arama ve tarama faaliyetlerinde Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu 89 göçmen, Teke Dağı mevkisinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Urla’da 89 göçmen yakalandı
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