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Giriş Tarihi: 7.5.2023 11:15 Son Güncelleme: 7.5.2023 11:43

Urla'daki çirkin saldırı

Seçimlere sayılı gün kala İzmir'in Urla ilçesinde AK Parti Urla İlçe Başkanlığı önünde bayrak asan partiliye 4 kişi saldırdı. Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği saldırı büyük tepki topladı.

ERTAN GÜRCANER
Urla’daki çirkin saldırı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı gün kala İzmir'in Urla ilçesinde AK partililere çirkin saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde yaşandı. AK Parti Urla İlçe Başkanlığı önünde parti bayrağı asan bir partiliye yoldan geçen 4 kişi saldırdı. Bayrak asan partiliyi yumruklayan saldırganlar çevredeki vatandaşların araya girmesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜZERİME YÜRÜDÜLER

Saldırı esnasında kendisinin de orada olduğunu belirten Nart saldırganların bir süredir sosyal medya üzerinden partiye ve kendilerine sözlü saldırıda bulunduklarını söyledi. Daha önce de aynı kişilerin fiziki bir saldırı girişiminde bulunduklarını hatırlatan Nart şunları söyledi, "Olay anında biz ilçe başkanlığının önünde bayrak asıyorduk. Sanıyorum bu arkadaşlar bizim bayrak astığımızı öğrenip oraya geldiler. Önce küfür edip ardından bana doğru hamle yaptılar. O sırada arkadaşlarımızdan biri merdivende bayrak asıyordu. Bir arkadaşımızdan merdiveni tutuyordu. Merdiveni tutan arkadaş benim üzerime saldırdıklarını görünce merdiveni bırakıp koruma amaçlı benim yanıma geldi. Öyle olunca merdivenin üstündeki arkadaşımız yere düştü. Önemli bir yaralanma olmadı. Toplam 5 kişiydiler ama 2'si saldıran diğer 3 kişiyi ayırmaya çalıştı. Küfür edip yumruk attılar." diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDUK

Olay sonrası hem kendilerine yönelik saldırı hemde Cumhurbaşkanına hakaretten karakola gidip saldırganlardan şikayetçi olduklarını belirten AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart ilçede huzuru bozmaya yönelik bu saldırıyı kınadıklarını sözlerine ekledi.

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Urla'daki çirkin saldırı
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