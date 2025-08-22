Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, prostatın nedenlerini açıkladı

Dünya genelinde her iki dakikada bir prostat kanseri teşhisi konurken, 2025'in sonuna kadar yaklaşık 400 bin vakaya ulaşılacağı öngörülüyor. Prostat sağlığının genel erkek sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı ise prostat sağlığı için yaşam tarzı tavsiyelerinde bulundu.

"DOMATES VE KABAK ÇEKİRDEĞİNİN PROSTAT ÜZERİNDE OLUMLU ETKİSİ VAR"

Op. Dr. Alper Başakçı, konuya dair şu açıklamada bulundu: "Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinin maalesef erken evrede belirtisi yok. Bu yüzden erkeklerin düzenli kontrolden geçmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra prostat sağlığını korumak için çeşitli alışkanlıkları edinmesi şart. Örneğin sigara ve alkolden uzak durmaları en önemli basamağı oluşturuyor. Aşırı yağlı ve proteinli gıdalardan kaçınmaları, hareket etmeleri de sağlık için kritik. Özellikle domates ve kabak çekirdeğinin prostat üzerindeki olumlu etkisi de göz ardı edilemez."

PROSTAT EN ÇOK 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR

Prostatın daha çok 50 yaş üstü erkeklerde sık görüldüğüne dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, "İdrar akışında zayıflama, sık idrara çıkma, gece idrara kalkmak prostatın en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Nadiren de olsa genç erkeklerde de rastlanılan ve prostat bezinin iltihaplanması ise kendini akut veya kronik ağrılarla gösteriyor. Bu durumlar, hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor ve böbrek fonksiyonlarını da bozabiliyor" diyerek prostat hastalıklarında uygulanan tedavi yöntemlerini şu sözlerle açıkladı:

"Kapalı bir prostat ameliyatı yöntemi olan HoLEP (Holmium Laser Enucleation of Prostate), prostatın etrafını sardığı mesanenin çıkışını tıkaması ve idrar akımına engel olması durumu şeklinde ifade edilen iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılıyor. Lazer yardımıyla büyümüş olan prostat iç dokusunun kapsülünden ayrılarak çıkarılmasıyla gerçekleştiriliyor. Özellikle 80 gram ve üzeri boyuttaki prostatlarda diğer kapalı prostat ameliyatı yöntemlerinin etkinliği düşük olduğu için, HoLEP yöntemi daha fazla tercih ediliyor. Komplikasyonları da diğer tedavilere kıyasla daha azdır. Yine de hastaların cerrahi müdahale noktasına gelmeden, sık sık kontrolden geçerek ve yaşam tarzlarını değiştirerek önlem alması mümkün."

