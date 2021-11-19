Haberler Yaşam Haberleri Üs bölgesinde Bakan Soylu ile telefon görüşmesi yapıldı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:30 Son Güncelleme: 19.11.2021 14:32

Üs bölgesinde Bakan Soylu ile telefon görüşmesi yapıldı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Üs bölgesinde Bakan Soylu ile telefon görüşmesi yapıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, gece-gündüz demeden, zor tabiat şartlarda görev yapan, terör ve suç örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden, Mehmetçikleri ziyaret ederek, moral verdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Ak Parti İL Başkanı Av. Ekrem Olgaç, İl Özel İdare Sekreteri Hifzullah Canpolat ve İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram ile birlikte Eruh ilçesinde Tünekpınar Kıble üs bölgesi, Cirav dağı üs bölgesi ile Kemerli köyü üs bölgelerini ziyaret etti.

Havayolu ile Kıble üs bölgesine gelen Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekileri Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Cehver Çiftçi ve askeri yetkililer karşıladı.

Askeri üs bölgede incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş ile ilgili askeri yetkililerden bilgi aldı.

Kahraman Mehmetçiklerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu kendileri ile bir süre sohbet etti.

BAKAN SOYLU İLE ÜS BÖLGEDE CANLI TELOFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Vali Hacıbektaşoğlu, 2000 rakımlı Cirav dağı üs bölgesinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile görüntülü görüşerek, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, terör örgütüne karşı verilen kararlı mücadele sonucu, terörün bölgeden temizlendiğini belirtti.

Ziyaret ettiği askeri üs bölgelerde görevli askerlere tatlı ikramında da bulunan Vali Hacıbektaşoğlu son olarak, Bağgöze Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, burada askerlerle birlikte Tabilot'an yemek yedi. Askerlerle bir süre sohbet etti.

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Üs bölgesinde Bakan Soylu ile telefon görüşmesi yapıldı
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