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Giriş Tarihi: 31.10.2021 22:32 Son Güncelleme: 31.10.2021 22:47

Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

Usain Bolt, 2009’da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur? şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

A- 20 metre ile 40 metre arası
B- 40 metre ile 60 metre arası
C- 60 metre ile 80 metre arası
D- 80 metre ile 100 metre arası

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Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?
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