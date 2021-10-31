Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.